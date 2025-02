Дипломатическое признание

Правительство РФ расширило перечень иностранных вузов и научных организаций, дипломы которых не нуждаются в дополнительном подтверждении на территории России. В нем оказались учебные заведения из США, Австралии, Великобритании, Германии, Чехии, Египта и других стран. В Минобрнауке уточнили, что этот шаг направлен на «привлечение в страну иностранных студентов и обеспечение мобильности высококвалифицированных специалистов». При этом, как обратил внимание “Ъ”, за последние несколько лет число иностранцев, запросивших верификацию своих документов о высшем образовании в РФ, напротив, сократилось.

Фото: Horacio Villalobos / Corbis / Getty Images Выпускникам Коимбрского университета (на фото) открыта дорога к российским работодателям

Перечень университетов, дипломы которых признаются властями РФ, пополнили 14 новых вузов. Речь идет об Университете Южного Квинсленда (Австралия), Каирском университете (Египет), Католическом университете Святого Сердца (Италия), Университете Люксембурга, Коимбрском университете (Португалия), Медицинском университете Граца (Австрия), Университете Хериот-Уатта (Великобритания), Университете Байрейта (Германия), Университете Констанца (Германия), Научном университете Малайзии, Университете Шарджи (ОАЭ), Мэрилендском университете в Балтиморе (США), Масарикове университете (Чехия), Тегеранском университете (Иран).

Теперь в перечне 384 иностранных вуза и научные организации из 36 стран.

Как рассказали “Ъ” в Минобрнауки, вузы отбирали из числа 500 лучших по версиям не менее чем трех международных рейтингов за 2024 год из пяти: «Три миссии университета», Academic Ranking of World Universities, QS World University Rankings, The Times Higher Education World University Rankings, U.S. News Best Global Universities.

Согласно законодательству, иностранцы, которые хотят устроиться на работу в РФ, должны пройти длительную процедуру признания документов об образовании и ученых степенях. Исключение составляют выпускники вузов из стран, с которыми действуют двусторонние соглашения, а также выпускники научных и образовательных организаций, входящих в упомянутый выше перечень.

ФСБ будет согласовывать научное сотрудничество с иностранцами Контекст Правительственная комиссия по законодательной деятельности одобрила законопроект, регулирующий международное научное сотрудничество российских организаций (документ есть в распоряжении “Ъ”). Проект подготовлен Минобрнауки и вносит изменения в ст. 7.1 и 16 закона «О науке и государственной научно-технической политике». Согласно тексту законопроекта, правительство должно утвердить перечень направлений научной, научно-технической деятельности и экспериментальных разработок, в которых сотрудничество с иностранными лицами, как физическими, так и юридическими, будет возможно только после согласования с ФСБ. Такое же разрешение нужно будет получить и для взаимодействия с российскими научными организациями, учрежденными иностранцами. «Предусмотренный законопроектом механизм контроля со стороны ФСБ позволит усилить контроль за передачей результатов научной деятельности за пределы РФ, не нарушая свободу научного творчества и не создавая препятствия для занятия организациями научной деятельностью»,— утверждается в пояснительной записке. Проект согласован в ФСБ, Минфине, Минэкономразвития, МИДе и Минобороны. Положительные заключения на него дали также в администрации президента и НИЦ «Курчатовский институт». В отзыве РАН отдельно отмечается, что положения документа «обладают высокой актуальностью и значимостью для обеспечения безопасности России» и при этом «отвечают продвижению национальных интересов и достижений национальной науки на международной арене». Также законопроект предусматривает обязанность субъектов научной деятельности вносить данные о планируемых работах, требующих согласования с ФСБ, в Единую государственную информационную систему (ЕГИС) учета научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ гражданского назначения. Если законопроект примут, эта инициатива вступит в силу с 1 марта 2026 года для научных организаций и вузов, выполняющих научные работы в рамках госзадания за счет средств бюджета; для остальных субъектов она будет действовать с 1 сентября 2028 года. Минобрнауки предлагается наделить полномочиями по учету договоров о научной и научно-технической деятельности, а также об экспериментальных разработках, заключенных российскими научными организациями и вузами, выполняющими работы за счет бюджетных средств, с иностранными научными учреждениями и университетами. Порядок учета установит правительство, сведения о таких договорах будут вноситься в ЕГИС. Полина Ячменникова

В Минобрнауке пояснили, что шаг направлен на «привлечение в страну иностранных студентов и обеспечение мобильности высококвалифицированных специалистов» из стран, с которыми пока не заключены двусторонние соглашения. «В текущей геополитической ситуации расширение списка позволит обеспечить реализацию приоритетов, заявленных в рамках концепции гуманитарной политики России за рубежом, утвержденной президентом, сохранение открытости РФ для мира в вопросах гуманитарного сотрудничества, наращивание объемов подготовки иностранных специалистов в российских вузах»,— отметили в ведомстве. В Минобрнауки напомнили, что, согласно указу президента «О национальных целях развития РФ», к 2030 году количество иностранных студентов должно достичь 500 тыс. человек (сейчас около 355 тыс.).

При этом, заметил “Ъ”, число иностранцев, желающих верифицировать свои документы об образовании, напротив, сокращается. В Рособрнадзоре “Ъ” сообщили, что в 2023 году было предоставлено 17 867 госуслуг по признанию в РФ образования и (или) квалификации, полученных в иностранном государстве, а в 2024 году — 15 084 (см. таблицу). В 2021 году число таких обращений составляло 18 082, в 2022 году — 18 734.

В 2023 году работать или продолжать учиться в Россию чаще всего приезжали граждане Узбекистана, Ирана, Египта, Марокко, Украины, Казахстана, Таджикистана, Сирии, Ирака, Саудовской Аравии. В 2024 году десятка лидеров несколько изменилась: Узбекистан, Иран, Египет, Марокко, Казахстан, Туркмения, Таджикистан, Сирия, Украина, Тунис. Отметим, чаще всего в числе соискателей встречаются обладатели дипломов или специалисты по направлениям «Здравоохранение и медицинские науки», «Образование и педагогические науки».

По данным министра здравоохранения Михаила Мурашко, дефицит врачей в России составляет около 25–26 тыс. человек, среднего медперсонала — около 50 тыс. При этом прошлой осенью председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил исключить врачей и учителей из списка профессий, обладание которыми позволяет иностранцам получить ВНЖ в упрощенном порядке.

Наталья Костарнова