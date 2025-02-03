Более 12,6 тонн опасных отходов собрали экологические службы Петербурга за неделю

По итогам минувшей недели, с 27 января по 2 февраля, аварийные экологические службы Петербурга приняли от жителей города в общей сложности 356 сообщений по вопросам экологической безопасности.

Как сообщили 3 февраля в комитете по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Петербурга, за этот период специалисты аварийной службы ГБУ «Экострой» выполнили 38 выездов, из которых 34 — для проведения обследования после ликвидации аварийных ситуаций, три — связанные с ртутными загрязнениями и один — на иные химические загрязнения. Собрано 5 кг ртутьсодержащих отходов.

В свою очередь, сотрудники СПб ГКУ «Пиларн» трижды выезжали после поступления сигналов о возможном загрязнении акваторий водных объектов нефтепродуктами. По всем адресам был проведен визуальный мониторинг акваторий. Активной пеной обработана акватория реки Фонтанки в районе дома 133. По другим адресам следов нефтепродуктов обнаружено не было.

В рамках действующей в городе программы специалисты приняли от петербуржцев более 12,6 тонн опасных отходов. В итоге на утилизацию и обезвреживание было отправлены более 4,9 т автопокрышек, 2,9 т батареек и аккумуляторов, 1,2 т химических отходов, 799 кг люминесцентных ламп, 346 кг просроченных лекарственных препаратов и 9 кг термометров.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что природоохранная прокуратура потребовала очистить от захламления земли Рощинского лесничества под Выборгом.

Андрей Цедрик