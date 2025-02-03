На Кубани суд взыскал 40 млн рублей с гендиректора завода металлических флюсов

Арбитражный суд Краснодарского края взыскал с бывшего генерального директора ООО «Новороссийский завод металлургических флюсов» Романа Мизрахи убыток в сумме почти 40 млн руб. Об этом сообщается в картотеке инстанции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: nfmf.ru Фото: nfmf.ru

В ноябре 2022 года челябинская торговая компания «Виал» (один из крупнейших в России поставщиков электродной продукции) обратилась в суд с заявлением о признании предприятия несостоятельным. Как следует из материалов дела, в 2021 году по решению суда НЗМФ должен был выплатить «Виалу» долг в сумме 41,7 тыс. долларов США и пени. Однако на расчетный счет взыскателя поступили лишь 17,2 тыс. долларов США.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Новороссийский завод металлургических флюсов» зарегистрировано в 2017 году в Новороссийске. Руководителем является Роман Мизрахи. Бенефициар — Алексей Филимонов. Основной вид деятельности — торговля оптовая металлами и металлическими рудами. По итогам 2021 года выручка компании составила 90,5 млн руб., чистая прибыль — 730 тыс. руб.

В апреле 2023 года требования заявителя были удовлетворены, в отношении компании ввели процедуру наблюдения, а в октябре того же года общество было признано несостоятельным.

При анализе финансово-хозяйственной деятельности должника конкурсный управляющий установил, что с расчетного счета ООО «НЗМФ» генеральный директор снял наличные денежные средства и оплатил покупки на общую сумму более 39,9 млн руб. Покупки были совершены в период с 1 декабря 2019 года по 26 октября 2021 года.

«Полагая, что указанными действиями руководителя должника причинены убытки, 24 января 2024 года конкурсный управляющий обратился к ответчику с предложением о предоставлении бухгалтерских документов либо о добровольном возврате денежных средств в конкурсную массу должника. Однако документы, подтверждающие обоснованность операций по расходованию и снятию денежных средств, представлены не были, денежные средства не возвращены»,— говорится в определении суда.

Судом установлено, что конкурсный управляющий доказал наличие всех обстоятельств для возложения обязанности возместить должнику убытки, необоснованно перечисленные им в период исполнения обязанностей директора завода.

Тат Гаспарян