Жителей района в Новгородской области разместят в ПВР из-за отключений света

В Новгородской области жителей Новгородского района переселят в пункты временного размещения из-за отключений электроэнергии, сообщил глава района Александр Дементьев. 1 февраля Новгородскую область накрыл циклон «Джулиан» с сильным снегопадом. По состоянию на сегодня, 3 февраля, электричества нет в 523 населенных пунктах, где проживают 17,2 тыс. человек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

ПВР организованы в деревне Болотная и в гостинице «Айсберг» в деревне Хутынь. Эвакуацию жителей будут организовывать власти Новгородского муниципального района, говорится в сообщении господина Дементьева. Под постом главы района жители сообщают, что света в их домах нет уже трое суток. Многие из комментаторов отмечают, что восстановительные работы идут долго, а массированные отключения света в регионе происходят каждую зиму.

По данным регионального министерства ЖКХ и ТЭК, сейчас отключения электроэнергии зафиксированы в 14 районах, в них отключены 94 воздушных линий электропередачи. Над устранением аварий работают 106 бригад численностью 433 человека и 118 единиц техники.

В разговоре с «Известиями» специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус пояснил, что циклон «Джулиан» образовался 1 февраля над странами Прибалтики, а затем приблизился к Карелии и Ленинградской области. Сейчас он перемещается к Тверской области и Москве.

Полина Мотызлевская