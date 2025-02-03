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В Нижневартовске в квартире мужчины нашли школьницу под наркотиками

В Нижневартовске (Ханты-Мансийский автономный округ) общественники обнаружили 12-летнюю школьницу в состоянии алкогольного и наркотического опьянения в квартире 33-летнего мужчины. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе Следственного управления СК по ХМАО.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«По данному факту расследуется уголовное дело. По ходатайству следователя обвиняемый заключен под стражу»,— сообщили в пресс-службе СУ СК по ХМАО.

По данным telegram-канала телеканала N1, задержанный накачивал детей запрещенными препаратами и использовал их в сексуальных целях. Как сообщил источник телеканала, школьница сама отправляла видеосообщения из его квартиры своим друзьям. Кто-то из них сообщил об этом правоохранительным органам. Вскоре в квартиру прибыли силовики.

Правоохранительные органы проводят проверку по данному факту.

Полина Щуцкая

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