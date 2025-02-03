В Нижневартовске в квартире мужчины нашли школьницу под наркотиками
В Нижневартовске (Ханты-Мансийский автономный округ) общественники обнаружили 12-летнюю школьницу в состоянии алкогольного и наркотического опьянения в квартире 33-летнего мужчины. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе Следственного управления СК по ХМАО.
Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ
«По данному факту расследуется уголовное дело. По ходатайству следователя обвиняемый заключен под стражу»,— сообщили в пресс-службе СУ СК по ХМАО.
По данным telegram-канала телеканала N1, задержанный накачивал детей запрещенными препаратами и использовал их в сексуальных целях. Как сообщил источник телеканала, школьница сама отправляла видеосообщения из его квартиры своим друзьям. Кто-то из них сообщил об этом правоохранительным органам. Вскоре в квартиру прибыли силовики.
Правоохранительные органы проводят проверку по данному факту.