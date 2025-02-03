В Симферополе планируют отремонтировать дороги и тротуары за 200 млн рублей

В 2025 году на проведение ямочного ремонта дорог в Симферополе выделят 100 млн руб., еще столько же — на ремонт тротуаров. Об этом сообщает глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: loon.site Фото: loon.site

Перечень улиц, на которых проведут ремонт, опубликуют в ближайшее время на сайте администрации города. Работы выполнит ГУП РК «Крымавтодор».

«Что касается текущего состояния дорог, то необходимо, чтобы повсеместно действовал принцип: любая яма на асфальте должна быть устранена в течение трех недель с момента обнаружения»,— отметил глава Крыма.

По его словам, в 2025 году в столице Крыма также нужно отремонтировать пешеходные лестничные переходы и продолжить устанавливать освещение на всех без исключения улицах. Господин Аксенов считает, что руководство муниципалитетов должно прилагать максимальные усилия для достижения единого стандарта чистоты и благоустройства во всех населенных пунктах.

Татьяна Ручкина