Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Симферополе планируют отремонтировать дороги и тротуары за 200 млн рублей

В 2025 году на проведение ямочного ремонта дорог в Симферополе выделят 100 млн руб., еще столько же — на ремонт тротуаров. Об этом сообщает глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

Фото: loon.site

Фото: loon.site

Перечень улиц, на которых проведут ремонт, опубликуют в ближайшее время на сайте администрации города. Работы выполнит ГУП РК «Крымавтодор».

«Что касается текущего состояния дорог, то необходимо, чтобы повсеместно действовал принцип: любая яма на асфальте должна быть устранена в течение трех недель с момента обнаружения»,— отметил глава Крыма.

По его словам, в 2025 году в столице Крыма также нужно отремонтировать пешеходные лестничные переходы и продолжить устанавливать освещение на всех без исключения улицах. Господин Аксенов считает, что руководство муниципалитетов должно прилагать максимальные усилия для достижения единого стандарта чистоты и благоустройства во всех населенных пунктах.

Татьяна Ручкина

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...