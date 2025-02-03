Казанец оформил микрокредитов почти на 100 тыс. руб. с телефона родственника

За кражу смартфона и оформление микрокредитов со смартфона брата на сумму почти 100 тыс. руб., жителя Казани привлекли к уголовной ответственности. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщила пресс-служба Минюста Татарстана.

По материалам дела, казанец без ведома родственника оформил с его телефона заявки на получение микрозаймов.

Мировой судья судебного участка № 6 по Кировскому судебному району города признал его виновным по статье о хищении чужого имущества и назначил штраф в размере 50 тыс. руб. Обвиняемый возместил микрофинансовым организациям весь материальный ущерб от оформления микрокредитов до начала судебного разбирательства.

«Закон не делает исключений для таких ситуаций — кража, совершенная близким человеком, юридически приравнивается к любой другой краже», — отметила специалист 2 разряда, заведующий канцелярией судебного участка Валерия Марянина.

Дарья Сайфиева