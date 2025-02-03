Фигуранта дела Виталия Паутова будут судить за посредничество в передаче взятки

Второй отдел по расследованию особо важных дел управления СКР по Челябинской области утвердил обвинительное заключение в отношении бывшего директора ООО «Производственный координационно-консультационный центр „Челябинскавтотранс“» Алексея Алексеенко по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве в особо крупном размере), сообщает пресс-служба госоргана. Как считает следствие, он работал вместе с экс-депутатом гордумы Челябинска Виталием Паутовым.

По данным следствия, в 2018-2020 годах 42-летний Алексей Алексеенко в качестве посредника передал более 3 млн руб. от своего начальства Виталию Паутову, а тот — сотрудникам мэрии за оказание компании содействия в выдаче разрешения на строительство жилого дома по улице Сулимова.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», бывший депутат Челябинской городской думы Виталий Паутов был задержан сотрудниками регионального УФСБ России 17 октября 2023 года. Его подозревают в посредничестве в даче взятки сотрудникам мэрии, в том числе экс-председателю комитета градостроительства и архитектуры Сергею Репринцеву. В отношении этих фигурантов возбуждено несколько уголовных дел.

Виталина Ярховска