У московского бизнесмена намерены изъять историческое здание в Ростове Великом

Ярославская служба охраны объектов культурного наследия (ОКН) обратилась в суд с иском к московскому предпринимателю об изъятии у него «Дома Щаповых» в Ростове Великом. Соответствующая информация размещена в картотеке арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Служба охраны объектов культурного наследия ЯО Фото: Служба охраны объектов культурного наследия ЯО

Речь идет об объекте культурного наследия середины 19 века, расположенном на улице Ленинской (центр города), и земельном участке, на котором стоит историческое здание. Сейчас зданием владеет индивидуальный предприниматель Гершкович Владислав Владимирович. По данным kartoteka.ru, господин Гершкович является управляющим ООО «Русатомкапитал» и ООО «Мириад Рус». Обе организации зарегистрированы в Москве.

Суд принял иск к производству и запретил предпринимателю совершать сделки по отчуждению объектов недвижимого имущества. Служба охраны ОКН, как правило, подает подобные судебные иски в связи с ненадлежащим содержанием исторического здания.

Алла Чижова