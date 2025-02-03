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Ограничения на Шакшинскому мосту продлены до конца февраля

Движение по Шакшинскому мосту будет частично ограничено до 28 февраля в связи с монтажом инженерных коммуникаций, сообщила пресс-служба администрации Уфы.

Дважды в сутки — с 9:00 до 17:00 и с 20:00 до 6:00 — для автомобилей будут закрываться крайние правые полосы в обоих направлениях (в сторону Уфы и в сторону Иглино).

В прошлый раз движение перекрывалось с 18 по 31 января по тем же причинам.

На Шакшинском мосте ведется капитальный ремонт, начавшийся в апреле 2023 года. Стоимость работ — 2,2 млрд руб., генподрядчик — АО «Башкиравтодор». Дата окончания работ — 28 февраля 2025 года.

Идэль Гумеров

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