Уфимцев признали виновными в непредумышленном убийстве и повреждении автомобиля

Калининский районный суд Уфы вынес приговор по уголовному делу в отношении двоих местных жителей, сообщила пресс-служба прокуратуры Башкирии. В зависимости от роли и степени участия они признаны виновными в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть человека, и умышленном повреждении чужого имущества, с причинением значительного ущерба.

Как сообщал «Ъ-Уфа», утром 30 апреля 2024 года на Транспортной улице трое уфимцев повредили шины автомобиля жителя соседнего дома и оставили на нем вмятины от ударов кулаком. Сумма ущерба составила около 180 тыс. руб. Это увидел сосед владельца автомобиля. В ходе конфликта один из подсудимых передал другому нож, которым тот несколько раз ударил оппонента в бедро. Потерпевший скончался.

Подсудимые частично признали вину.

По приговору суда уфимцу, который наносил удары ножом, предстоит отбыть восемь с половиной лет в колонии строгого режима. Второму подсудимому, признанному виновным в повреждении автомобиля, назначены принудительные работы сроком 10 месяцев с удержанием из заработной платы 15% в доход государства.

Материалы дела в отношении уфимца, передавшего нож, выделены в отдельное производство.

Олег Вахитов