В Астраханской области проводят проверку после гибели двух человек в Волге

Ахтубинский межрайонный следственный отдел СУ СКР по Астраханской области приступил к процессуальной проверке по факту гибели двух местных жителей в Волге. Об этом сообщает пресс-служба регионального силового ведомства.

Согласно релизу, вечером 2 февраля на берегу Волги в Ахтубинске машина «УАЗ» съехала в воду. Утонули водитель 1985 года рождения и пассажир 1983 года рождения.

Свидетели указали на неисправную тормозную систему транспортного средства. Именно из-за этого машина попала в воду. Отмечается, что спаслись два пассажира.

Павел Фролов