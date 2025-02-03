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В январе в России продали 20,8 тысяч автомобилей Lada

В январе 2025 года на российском рынке было реализовано 20,8 тыс. автомобилей Lada. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Результат продаж остался на уровне аналогичного периода прошлого года. Lada Granta по-прежнему остается самой популярной моделью, на которой остановили выбор 8 336 российских покупателей в январе. Реализация Lada Vesta выросла на 29,4%, достигнув 6 194 автомобилей.

Lada Largus разошлась тиражом в количестве 1 307 единиц, Niva Travel — 2 497 машин, а Niva Legend — 1 875 транспортных средств. Также было продано 583 легких коммерческих автомобиля российской марки.

Андрей Сазонов

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