Инфляция в промышленности Нижегородской области ускорилась до 8,2%

Инфляция в промышленности Нижегородской области в декабре 2024 года составила 8,2% против 5,5% в декабре 2023 года, подсчитал Нижегородстат. При этом в декабре прошлого года к ноябрю индекс цен не изменился.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Николай Цыганов, Коммерсантъ Фото: Николай Цыганов, Коммерсантъ

Среди отраслей промышленности на 7,5% снизились цены в металлургическом производстве и на 6,6% — в производстве бумаги и бумажных изделий. Больше остальных – на 19,3% — подорожало электрооборудование, компьютеры (17,8%), а также кожа и изделия из кожи (16,5%).

Как писал «Ъ-Приволжье», за 11 месяцев 2024 года промышленное производство в Нижегородской области увеличилось на 3,9%.

Владимир Зубарев