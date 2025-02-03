Кубанские ученые разработали технологию бесхимического разделения песка и мазута

Ученые Кубанского государственного технологического университета (КубГТУ) для решения проблемы загрязнения пляжей после ЧП с танкерами у Керченского пролива разработали технологию бесхимического отделения песка от мазута с возможностью дальнейшего использования обеих частей. Как сообщает ТАСС, разработку депутату Госдумы от Краснодарского края Дмитрию Гусеву презентовал завкафедрой технологий нефти КубГТУ Юрий Ясьян.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба мэрии Анапы Фото: пресс-служба мэрии Анапы

Ученый пояснил, что в технологии все процессы физические, химических нет. Поэтому и вредных веществ тоже не образуется. Господин Ясьян отметил, что ученые используют только классические технологии, связанные с переработкой.

Если песок сильно замазучен, то есть содержит 40–50% примесей, его очищают в три стадии. Сначала, как поясняет завкафедрой технологий нефти КубГТУ, мазут отмывают от песка с помощью бензиновой фракции, при которой песок оседает вниз, а смесь бензина и мазутной фракции выделяется, и получается чистый мазут. Далее песок отпаривают горячей водой, за счет чего отмываются легкие фракции мазута. На третьей стадии с помощью ультразвуковой установки мазут выбивают из пор для устранения его запаха при возможном нагревании песка.

Дмитрий Гусев считает, что разработанную технологию можно использовать не только в условиях произошедшей экокатастрофы, но и в перспективе на нефтеперерабатывающих заводах для очистки отходов производства. Депутат отметил, что промпредприятия уже начали внедрять технологию. В ближайшее время обещают создать экономическую модель с заводами, которые готовы будут производить эти установки.

Татьяна Ручкина