Кубанские ученые разработали технологию бесхимического разделения песка и мазута
Ученые Кубанского государственного технологического университета (КубГТУ) для решения проблемы загрязнения пляжей после ЧП с танкерами у Керченского пролива разработали технологию бесхимического отделения песка от мазута с возможностью дальнейшего использования обеих частей. Как сообщает ТАСС, разработку депутату Госдумы от Краснодарского края Дмитрию Гусеву презентовал завкафедрой технологий нефти КубГТУ Юрий Ясьян.
Фото: пресс-служба мэрии Анапы
Ученый пояснил, что в технологии все процессы физические, химических нет. Поэтому и вредных веществ тоже не образуется. Господин Ясьян отметил, что ученые используют только классические технологии, связанные с переработкой.
Если песок сильно замазучен, то есть содержит 40–50% примесей, его очищают в три стадии. Сначала, как поясняет завкафедрой технологий нефти КубГТУ, мазут отмывают от песка с помощью бензиновой фракции, при которой песок оседает вниз, а смесь бензина и мазутной фракции выделяется, и получается чистый мазут. Далее песок отпаривают горячей водой, за счет чего отмываются легкие фракции мазута. На третьей стадии с помощью ультразвуковой установки мазут выбивают из пор для устранения его запаха при возможном нагревании песка.
Дмитрий Гусев считает, что разработанную технологию можно использовать не только в условиях произошедшей экокатастрофы, но и в перспективе на нефтеперерабатывающих заводах для очистки отходов производства. Депутат отметил, что промпредприятия уже начали внедрять технологию. В ближайшее время обещают создать экономическую модель с заводами, которые готовы будут производить эти установки.