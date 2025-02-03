Доклад об избиении кадета в Шахтах представят Бастрыкину

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад по факту избиения кадета в Шахтах. Как сообщает пресс-служба ведомства, в приемную главы СК обратилась бабушка потерпевшего.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В октябре 2023 года, по ее словам, директор кадетского казачьего корпуса избил ее 16-летнего внука. При этом присутствовали очевидцы, кроме того, побои зафиксировала судмедэкспертиза. Несмотря на это, региональное управление Следкома так и не возбудило уголовное дело, а виновные остались безнаказаны.

Руководитель СУ СКР по Ростовской области Аслан Хуаде представит главе ведомства доклад с объяснением причин, на основании которых семье пострадавшего оказали в возбуждении дела.

Дмитрий Ковалевский