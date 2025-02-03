БСК ищет автомобиль представительского класса в аренду для поездок по Москве

АО «Башкирская содовая компания» (БСК) запрашивает котировки для аренды автомобиля представительского класса для поездок по Москве и Подмосковью на протяжении года. По данным сайта госзакупок, на это компания готова выделить до 4,7 млн руб.

Автомобиль должен быть произведен в Германии не позднее 2018 года, говорится в техзадании. Поставщик должен будет проводить регулярное техобслуживание и ремонт машины.

Итоги закупки будут подведены 13 февраля.

АО «БСК» является основным производителем кальцинированной и пищевой соды, зарегистрировано в Стерлитамаке. С 2021 года 38% акций компании принадлежит Башкирии, 11% находятся в доверительном управлении у республиканского АО «Региональный фонд», 47% — в доверительном управлении АО «Росхим».

Идэль Гумеров