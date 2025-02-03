Ростовская область будет развивать Приазовье совместно с ДНР

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь предложил развивать Приазовье в сотрудничестве с Донецкой Народной Республикой. Об этом сообщает пресс-служба губернатора региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Надалинский, Коммерсантъ Фото: Евгений Надалинский, Коммерсантъ

Врио губернатора предложил направить совместные усилия на формирование программ в Приазовье.

«Все это должно быть вокруг Азово-Черноморского бассейна, вся инфраструктура — транспортная, логистическая — должна быть с прицелом на создание большого макрорегиона, для которого два наших субъекта будут основными»,— отметил Юрий Слюсарь.

Содружество «Донбасс» было создано в ноябре 2023 года. В него вошли Ростовская область, Воронежская область, ЛНР и ДНР. Цель объединения — подготовка и осуществление совместных планов и проектов для развития четырех субъектов.

Ева Китаева