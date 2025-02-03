Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Ростовская область будет развивать Приазовье совместно с ДНР

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь предложил развивать Приазовье в сотрудничестве с Донецкой Народной Республикой. Об этом сообщает пресс-служба губернатора региона.

Фото: Евгений Надалинский, Коммерсантъ

Фото: Евгений Надалинский, Коммерсантъ

Врио губернатора предложил направить совместные усилия на формирование программ в Приазовье.

«Все это должно быть вокруг Азово-Черноморского бассейна, вся инфраструктура — транспортная, логистическая — должна быть с прицелом на создание большого макрорегиона, для которого два наших субъекта будут основными»,— отметил Юрий Слюсарь.

Содружество «Донбасс» было создано в ноябре 2023 года. В него вошли Ростовская область, Воронежская область, ЛНР и ДНР. Цель объединения — подготовка и осуществление совместных планов и проектов для развития четырех субъектов.

Ева Китаева

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...