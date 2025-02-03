Суд обязал власти обустроить 12 остановочных пунктов под Тольятти
Ставропольский районный суд возложил обязанности на администрацию района обустроить автобусные остановки для школьного маршрута вдоль дачного массива ПТО ВАЗа. Об этом сообщили в прокуратуре региона.
Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ
В ходе проверки исполнения требований законодательства о безопасности дорожного движения было установлено, что 12 остановок в этом районе не обустроены посадочной и остановочной площадками, отсутствуют места ожидания школьного автобуса, не нанесена соответствующая дорожная разметка, нет ограждения.
«Отсутствие соответствующей транспортной инфраструктуры исключает возможность безопасной транспортировки детей в образовательное учреждение»,— заявили в прокуратуре.
По итогам проверки прокурор внес представление главе района, однако никаких мер к устранению нарушений не было принято.
Прокуратура была вынуждена отправить в суд исковое заявление, которое и было удовлетворено.