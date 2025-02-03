В Тольятти на заместителя главврача поликлиники № 1 возбудили семь административных дел

Прокуратура Автозаводского района проверила соблюдение руководством Тольяттинской городской поликлиники № 1 законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан. Об этом сообщили в региональном надзорном ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В ходе проверки было установлено, что при рассмотрении заявлений граждан, обратившихся по вопросам обеспечения препаратами и другим вопросам, связанным с работой медицинского учреждения, заместителем главного врача неоднократно нарушались сроки предоставления ответов.

Прокурор внес главврачу представление. А в отношении его заместителя возбудили семь дел об административных правонарушениях по ст. 5.59 КоАП РФ «Нарушение порядка рассмотрения обращений граждан».

«Устранение нарушений взято прокуратурой района на контроль»,— заявили в надзорном ведомстве.

Алексей Алексеев