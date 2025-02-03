Полиция задержала в Томске мигранта, ударившего ножом петербуржца 12 лет назад

Петербургские полицейские задержали в Томске уроженца одного из среднеазиатских государств, который в августе 2013 года ударил ножом мужчину у дома 74 по 15-й линии Васильевского острова, сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Сразу после инцидента сотрудники правопорядка возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

Злоумышленника удалось найти в ходе работы по раскрытию пресуплений прошлых лет. Его доставили в Петербург на основании статьи 91 УПК РФ, 48-летнему мигранту грозит до восьми лет лишения свободы.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что нетрезвый петербуржец избил фельдшера скорой помощи в прачечной на проспекте Художников. Пострадавшую доставили в больницу с сотрясением мозга.

Андрей Маркелов