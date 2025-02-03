В Новороссийске обезвредят авиабомбу времен Великой Отечественной войны

В лесном массиве возле жилого комплекса «Парковый» в Новороссийске 31 января обнаружили авиабомбу времен Великой Отечественной войны. Взрывное устройство планируют обезвредить 4 февраля на полигоне «Раневский», сообщает городской МЦУ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба МО город-герой Новороссийск Фото: пресс-служба МО город-герой Новороссийск

Боеприпас до места назначения транспортируют специалисты Донского спасательного центра. Работы по ликвидации бомбы проведут с 14:00 до 18:00.

Кроме того, сотрудники администрации Приморского района и управления по делам ГО и ЧС Новороссийска 4 февраля проведут поквартирный обход жителей восьми корпусов комплекса для разъяснения мер безопасности.

Жителям рекомендуют в указанное время оставаться в квартирах, не подходить к окнам и не выгуливать домашних животных. Также запрещена парковка транспортных средств в районе проведения работ.

Днем 3 февраля стало известно о ликвидации авиабомбы ФАБ-100 в хуторе Львовском в Крымском районе. Взрывное устройство обнаружили во время вспашки поля.

Нурий Бзасежев