Росгвардия Кубани уничтожила бомбу времен Великой Отечественной войны
В хуторе Львовском в Крымском районе взрывотехники Росгвардии ликвидировали советскую авиабомбу ФАБ-100, обнаруженную во время вспашки поля. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.
Фото: t.me / rosgvard_krasnodar
Боеприпас извлекли плугом трактора, после чего на место происшествия вызвали службы экстренной помощи. Затем бомбу вывезли в карьер для обезвреживания.
Взрывотехники уничтожили боеприпас с соблюдением мер предосторожности.