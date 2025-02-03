Росгвардия Кубани уничтожила бомбу времен Великой Отечественной войны

В хуторе Львовском в Крымском районе взрывотехники Росгвардии ликвидировали советскую авиабомбу ФАБ-100, обнаруженную во время вспашки поля. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: t.me / rosgvard_krasnodar Фото: t.me / rosgvard_krasnodar

Боеприпас извлекли плугом трактора, после чего на место происшествия вызвали службы экстренной помощи. Затем бомбу вывезли в карьер для обезвреживания.

Взрывотехники уничтожили боеприпас с соблюдением мер предосторожности.

Нурий Бзасежев