Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Росгвардия Кубани уничтожила бомбу времен Великой Отечественной войны

В хуторе Львовском в Крымском районе взрывотехники Росгвардии ликвидировали советскую авиабомбу ФАБ-100, обнаруженную во время вспашки поля. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Фото: t.me / rosgvard_krasnodar

Фото: t.me / rosgvard_krasnodar

Боеприпас извлекли плугом трактора, после чего на место происшествия вызвали службы экстренной помощи. Затем бомбу вывезли в карьер для обезвреживания.

Взрывотехники уничтожили боеприпас с соблюдением мер предосторожности.

Нурий Бзасежев

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...