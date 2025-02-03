В январе перевозки пассажиров на СвЖД увеличились на 5%

С вокзалов и станций Свердловской железной дороги (СвЖД) в январе было отправлено 2,5 млн пассажиров, что на 5% больше, чем за аналогичный месяц 2024 года. Об этом сообщили в пресс-службе магистрали.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Уточняется, что в пригородном сообщении отправлено 1,8 млн пассажиров (+6,4% год к году), в дальнем следовании — 0,7 млн (+1,7%). За январь пассажирооборот на СвЖД составил 765 млн пасс-км, что превышает показатели января прошлого года на 1,2%.

В целом на ОАО «РЖД» было перевезено 91,5 млн пассажиров, что на 3,3% больше, чем в январе 2024 года. Из них в поездах пригородного сообщения отправлено 81,56 млн пассажиров (+3,4% год к году), дальнего следования — 9,96 млн (+2,2%). Пассажирооборот за год вырос на 3% — до 10,4 млрд пасс-км.

Анастасия Таначева