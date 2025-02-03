Краснодарцу вручили благодарность за спасение пассажиров рейса Сочи — Анталья

Депутат Госдумы и первый замруководителя фракции «Справедливая Россия — За правду» Дмитрий Гусев вручил благодарственное письмо жителю Краснодара Султану Султанову за помощь во время чрезвычайной ситуации на борту рейса Сочи — Анталья, сообщает ТАСС. Самолет загорелся при посадке 24 ноября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Господин Султанов, находясь на борту Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Азимут», помог стюардессе открыть дверь аварийного выхода и вместе с членами экипажа выводил детей и взрослых из горящего самолета. Господин Султанов отметил, что считает этот день вторым днем рождения и до сих пор поддерживает связь с другими пассажирами.

Господин Гусев в свою очередь подчеркнул важность умения сохранять спокойствие в экстренных ситуациях и отметил, что действия Султана Султанова высоко оценили члены экипажа.

В воскресенье, 24 ноября, в 21:34 самолет Sukhoi Superjet 100, который летел из Сочи в Анталью, загорелся после приземления в турецком аэропорту. Пассажиров эвакуировали по надувным трапам. На борту было 89 пассажиров и шесть членов экипажа.

Мария Удовик