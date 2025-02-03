МЦУ Краснодара обработал около 3 тысяч жалоб на дороги в 2024 году

В 2024 году МЦУ Краснодара зафиксировал 20 тыс. обращений граждан через платформу обратной связи «Госуслуги». Около 3,3 тыс. писем касались качества дорог — все обращения уже отработаны, сообщили «Ъ-Кубань» в ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Так, в прошлом году в краевой столице завершили строительство и реконструкцию пяти дорог: на улицах Ратной Славы (1,38 км), Тополиной (1,56 км), Сербской (0,65 км) и у Дворца Самбо (0,89 км). На ул. Дзержинского обустроили автомобильную парковку.

Ямочный ремонт провели на 360 участках с асфальтобетонным покрытием и на 45 — с гравийным. Тротуары восстановили на площади более 5 тыс. кв. м.

В 2025 году в Краснодаре планируют отремонтировать 5,5 км внутриквартальных дорог. В Центральном округе работы уже начались на улицах Ставропольской, Димитрова и Стасова, а в ближайшее время ремонт стартует на улицах Володарского и КИМ.

Кроме того, до конца года власти намерены достроить дорогу на ул. Симферопольской (1,36 км), а в ноябре — на ул. Константиновской в пос. Плодородном-2.

На Кубани в 2024 году обновили 370 км дорог. Объем дорожного фонда региона превысил 50 млрд руб. За счет этих средств построили и реконструировали семь объектов общей протяженностью более 9 км.

Нурий Бзасежев