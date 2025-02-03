Прокурор через суд требует очистки сточных вод, сбрасываемых в реку Шемлей

Природоохранный прокурор через суд требует обеспечить нормативную очистку сточных вод в Дальнеконстантиновском округе Нижегородской области. Об этом сообщили в Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Надзорное ведомство установило, что юрлицо, эксплуатирующее муниципальные очистные сооружения в рабочем поселке Дальнее Константиново, сбрасывает недостаточно очищенные сточные воды в реку Шемлей. Иск прокурора к предприятию пока находится на рассмотрении.

Как ранее писал «Ъ-Приволжье», из-за ненадлежащей эксплуатации очистных сооружений в городском округе Арзамас расследуют уголовное дело о халатности по ст. 293 УК РФ. Там очистные построили по нацпроекту экология, но нормативную очистку они так и не обеспечивают.

Галина Шамберина