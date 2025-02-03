У замгубернатора Ростовской области Лилии Федотовой проходят обыски
Дома и на рабочем месте силовики проводят обыски у заместителя губернатора Ростовской области — министра финансов Лилии Федотовой. Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ
«Дома у Федотовой обыски уже провели, на работе еще идут»,— прокомментировал источник агентства.
Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что в отношении замгубернатора Лилии Федотовой возбудили уголовное дело. Ее обвиняют в превышении должностных полномочий при осуществлении финансово-кредитной политики региона.