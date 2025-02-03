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У замгубернатора Ростовской области Лилии Федотовой проходят обыски

Дома и на рабочем месте силовики проводят обыски у заместителя губернатора Ростовской области — министра финансов Лилии Федотовой. Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

«Дома у Федотовой обыски уже провели, на работе еще идут»,— прокомментировал источник агентства.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что в отношении замгубернатора Лилии Федотовой возбудили уголовное дело. Ее обвиняют в превышении должностных полномочий при осуществлении финансово-кредитной политики региона.

Ева Китаева

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