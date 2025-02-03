ЛДПР предложила ужесточить наказание за кражу икон после инцидента в Челябинске

Председатель партии ЛДПР Леонид Слуцкий предложил ужесточить наказание за кражу религиозных предметов после инцидента с хищением иконы в Челябинске. По его мнению, за подобное преступление человеку нужно назначить наказание в виде принудительных работ или лишения свободы на срок до десяти лет, а также штраф до 500 тыс. руб., сообщает пресс-служба челябинского отделения партии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

Кроме того, за групповую кражу религиозных атрибутов Леонид Слуцкий предложил лишать свободы на 15 лет. Законопроект направлен для рассмотрения в правительство России и Верховный суд 3 февраля.

Инициатива была выдвинута после кражи иконы в храме Василия Великого Челябинска. Во время крестин 9 января этого года двое местных жителей похитили столетнюю икону «Не рыдай Мене, Мати» и две литографии с изображениями Иисуса и Оптинских старцев.

«Этот случай — не только акт кражи, но и грубое оскорбление чувств верующих, а также осквернение святынь, исторически и культурнозначимых для общества. Но вот судить задержанных преступников будут за хищение предметов, имеющих особую культурную или историческую ценность, ведь специального состава для таких злодеяний в нашем Уголовном кодексе просто нет. Лишение свободы на десять лет и крупный денежный штраф отвадят нехристей красть православные реликвии», — заявил Леонид Слуцкий.