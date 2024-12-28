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Электричка сбила жителя Вырицы, пытавшегося перейти ж/д пути не по правилам

Сотрудники транспортной полиции организовали проверку по факту травмирования мужчины у железнодорожной станции Вырица Ленинградской области.

Как сообщили в ведомстве, информация о происшествии поступила в дежурную часть около часа ночи в субботу, 28 декабря. На месте было установлено, что 42-летний житель поселка Вырица, предположительно, в состоянии алкогольного опьянения попытался перейти ж/д дорогу перед приближающимся электропоездом «Санкт-Петербург — Поселок». Машинист подавал сигналы повышенной громкости, однако прохожий не реагировал. В результате, ввиду малого расстояния, наезда избежать не удалось. Мужчину госпитализировали.

В настоящий момент сотрудники Санкт-Петербург-Витебского линейного отдела МВД России на транспорте устанавливают все обстоятельства произошедшего, уточняется в сообщении.

Ранее «Ъ-СПб» писал о двух похожих случаях возле ж/д станций Шушары и Оредеж. Один из них закончился трагически.

Андрей Цедрик

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