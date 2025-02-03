В Краснодаре обнаружили превышение норм содержания токсичных газов в воздухе

В Краснодаре 3 февраля на четырех постах экологического мониторинга зафиксировали превышение допустимых норм содержания токсичных газов в воздухе. Данные об этом содержатся на официальном сайте МКУ «Центр озеленения и экологии».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Концентрация оксида азота превысила норму на 40% в Фестивальном микрорайоне (ул. Атарбекова). Наибольшее загрязнение выявили в микрорайоне 40 лет Победы (ул. 40-летия Победы), где уровень сероводорода оказался на 12 позиций выше нормы. В Юбилейном микрорайоне (пр. Чекистов) и в районе пересечения улиц Новороссийской и Симферопольской также зафиксировали превышения предельно допустимых концентраций сероводорода.

Мониторинг состояния воздуха ведется регулярно. В случае появления неприятного запаха и ухудшения самочувствия жителям рекомендуют ограничить время пребывания на улице, закрывать окна и использовать маски.

Нурий Бзасежев