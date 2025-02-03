В ЖКХ Тюменской области инвестируют более 47 млрд рублей в рамках концессий

В Тюменской области в сферу жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) инвестируют более 47 млрд руб. в рамках 23 концессионных соглашений, сообщили в департаменте ЖКХ Тюменской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным ведомства, заключено 11 соглашений в сфере теплоснабжения и 12 в сфере водоснабжения и водоотведения. Коммунальные концессии охватывают 13 муниципальных районов и городских округов, где проживает 1,21 млн человек.

«Общий объем инвестиций в коммунальную инфраструктуру составит более 47,5 млрд рублей»,— отметил директор департамента ЖКХ Семен Тегенцев. По его словам, только за последние два года заключено пять соглашений, направленных на улучшение качества и надежности коммунальных услуг.

Одно из последних соглашений касается объектов водоснабжения и водоотведения Исетского района, где планируется строительство и реконструкция более 29 км водопроводных, в том числе строительство очистных сооружений в с. Исетское и п. Кировский. Так общий объем запланированных к строительству канализационных сетей составит более 55 км.

В настоящее время рассматривается возможность привлечения частных инвесторов к развитию коммунальных систем еще в 14 районах области.

Полина Щуцкая