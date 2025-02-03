Реконструкция галереи «Каменный пояс» в Челябинске займет три года

Руководство государственного исторического музея Южного Урала совместно с региональным правительством и министерством культуры готовит проект полной реконструкции галереи «Каменный пояс», расположенной на пешеходной Кировке в Челябинске. На данный момент началась гидроизоляция периметра выставочного зала. Полное обновление объекта планируется провести за три года, сообщает пресс-служба регионального минкульта.

Помимо капитального ремонта помещения, в галерее установят новое выставочное оборудование. Будет пересмотрен подход к демонстрации сувениров. При этом музей собирается сохранить «Дом фотографии», чтобы местные фотографы могли выставлять свои работы и встречаться для обмена опытом. Продолжится продвижение локальных брендов сувенирной продукции: каслинского литья, златоустовской гравюры на стали, камнерезного искусства уральских мастеров.

Как отмечают в пресс-службе регионального минкульта, пространство галереи, основанной в 1983 году, «объединило под одной крышей народную фотостудию, выставочные залы и магазин уральских сувениров». Целью реконструкции является переосмысление площадки, привлечение новых посетителей и сохранение творческого и культурного статуса объекта.

Виталина Ярховска