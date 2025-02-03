«Зенит» досрочно вернул из аренды защитника Ваню Дркушича

Словенский защитник «Зенита» Ваня Дркушич присоединился к команде Сергея Семака на зимнем сборе в Абу-Даби, сообщает пресс-служба сине-бело-голубых 3 февраля. Первую часть текущего сезона футболист провел на правах аренды в «Црвене Звезде».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ФК «Зенит» Фото: пресс-служба ФК «Зенит»

В составе сербского клуба защитник провел 12 матчей и отметился одним забитым мячом. В январе петербургский клуб воспользовался правом досрочно вернуть словенца в расположение команды.

По итогам 18 туров РПЛ «Зенит» делит первое место с «Краснодаром», обе команды набрали по 39 баллов. Тройку лидеров замыкает «Спартак», в его активе 37 очков.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что экс-президента сине-бело-голубых Александра Дюкова переизбрали главой Российского футбольного союза. Он был единственным кандидадтом на пост и победил единогласным решением.

Андрей Маркелов