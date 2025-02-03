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Ковбои в огне

В Лос-Анджелесе вручили Grammy

На Crypto.com Arena в Лос-Анджелесе прошла 67-я церемония вручения наград американской академии звукозаписи Grammy. Чемпионом по числу полученных наград стал рэпер Кендрик Ламар, он получил пять статуэток, включая «Запись года» и «Песню года». Об остальных результатах — Игорь Гаврилов.

Певица Чаппел Рон получила «Грэмми» в номинации «Лучший новый исполнитель»

Певица Чаппел Рон получила «Грэмми» в номинации «Лучший новый исполнитель»

Фото: Chris Pizzello / AP

Певица Чаппел Рон получила «Грэмми» в номинации «Лучший новый исполнитель»

Фото: Chris Pizzello / AP

Лидером по числу номинаций была Бейонсе, в ее пользу должен был сыграть альбом «Cowboy Carter», благодаря которому имя звезды R’n’B появилось в кантри-категориях. «Cowboy Carter» действительно получил одну из главных наград — «Альбом года». Эпизод церемонии, когда Бейонсе изображает хорошо отрепетированное удивление и говорит «я в шоке», тут же стал мемом. Впрочем, из 11 возможных наград Бейонсе получила всего 3, а в четверке главных номинаций уступила Кендрику Ламару, забравшему «Запись года» и «Песню года» (в обоих случаях — «Not Like Us»). Его песня также удостоилась награды за лучшее видео. Лучшим новым артистом была признана Чаппелл Рон.

Эксцентричная поп-дебютантка вышла получать приз в колпаке то ли звездочета, то ли Пьеро, который с ее головы немедленно упал.

Тем не менее Рон не растерялась и прочитала тщательно продуманную речь о том, как рекорд-лейблы должны заботиться о своих подопечных. В период пандемии COVID-19 маститый лейбл Atlantic Records разорвал с ней контракт и она практически оказалась на улице. «Не только мы для вас, но и вы для нас!» — так закончила свой пламенный спич в адрес звукозаписывающих компаний молодая звезда.

Среди тех, на кого Чаппелл Рон явно затаила обиду, еще и продюсер Дэн Нигро который в 2021-м сфокусировался на работе с Оливией Родриго. Над прорывным альбомом «The Rise and Fall of a Midwest Princess» (2023) Рон пришлось работать самостоятельно. Правда, в итоге все получили по заслугам — Дэн Нигро удостоился в этом году Grammy как продюсер года.

Еще один продюсер, оказавшийся в центре всеобщего внимания,— Эндрю Уотт. Во время premiere ceremony, предшествовавшей главному шоу на Crypto.com Arena, он вышел получать награду за лучший рок-альбом от имени группы The Rolling Stones.

«Hackney Diamonds» (2023) — пластинка, которая принесла The Rolling Stones награду за лучшую рок-песню в прошлом году и теперь — первую Grammy за рок-альбом со времен «Voodoo Lounge» (1994).

Лидер группы Мик Джаггер не питал надежд на Grammy, поэтому просто позвонил утром 2 февраля Уотту с просьбой зайти на всякий случай на premiere ceremony. Продюсер зашел удачно.

Там же, в зале, из которого не устраивают прямых трансляций, чествовали еще одну великую группу всех времен и народов — The Beatles. На premiere ceremony присутствовал сын Джона Леннона Шон. Шон Оно Леннон получил Grammy за оформление бокс-сета с переизданным отцовским альбомом «Mind Games» (1973). Он уже собрался на выход, как его остановили еще одной наградой. В номинации «Лучшее рок-исполнение» выиграла песня The Beatles «Now and Then», вышедшая в 2023 году (см. «Ъ» от 3 ноября 2023 года).

Леннону-младшему было явно неловко снова идти на сцену. Он сказал, что на его месте должен быть Джайлс Мартин, который спродюсировал этот трек. Однако, кроме Леннона, никого, имеющего даже отдаленное отношение к The Beatles, в зале не было.

Кого номинировали на Grammy-2025

Награду получила также группа звукоинженеров, работавшая над альбомом Питера Гейбриела «i/o» (2023). Выйдя на сцену, студийные специалисты попросили у аудитории отдельные аплодисменты для ведущего этой части церемонии — Боба Клермаунтина. Этот скромный немолодой джентльмен, явно не привыкший к такому количеству внимания, был связующим звеном индустрии и общим другом для многих в этом зале. На протяжении карьеры длиной более чем 50 лет он продюсировал альбомы The Rolling Stones, Simple Minds, Брайана Адамса, Брюса Спрингстина, The Clash, INXS, Брайана Ферри, Roxy Music и многих других.

В январе 2025 года его дом и студия со множеством бесценных магнитных лент были уничтожены калифорнийскими пожарами. Постановщики premiere ceremony отдали должное одной из легенд шоу-бизнеса и напомнили таким образом о том, что вся церемония проходила под эгидой сбора средств на восстановление пострадавших районов штата и помощь жертвам огненной стихии.

Фотогалерея

«Грэмми-2025»

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Певица Сабрина Карпентер

Певица Сабрина Карпентер

Фото: Chris Pizzello / AP

Певица Charli XCX (в центре) победила в категориях «Лучшая данс-поп-запись», «Лучший танцевальный/электронный альбом» и «Лучшая упаковка записи»

Певица Charli XCX (в центре) победила в категориях «Лучшая данс-поп-запись», «Лучший танцевальный/электронный альбом» и «Лучшая упаковка записи»

Фото: Chris Pizzello / AP

Певица Жанель Моне

Певица Жанель Моне

Фото: Chris Pizzello / AP

Певица Шакира получила награду за «Лучший латино-поп-альбом»

Певица Шакира получила награду за «Лучший латино-поп-альбом»

Фото: Chris Pizzello / AP

Певица Чаппелл Рон

Певица Чаппелл Рон

Фото: Chris Pizzello / AP

Певец Бенсон Бун был номинирован на «Грэмми» как «Лучший новый исполнитель»

Певец Бенсон Бун был номинирован на «Грэмми» как «Лучший новый исполнитель»

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Певица Doechii

Певица Doechii

Фото: Chris Pizzello / AP

Исполнители Леди Гага и Бруно Марс получили награду за «Лучшее поп-исполнение дуэтом или группой»

Исполнители Леди Гага и Бруно Марс получили награду за «Лучшее поп-исполнение дуэтом или группой»

Фото: Chris Pizzello / AP

Певица Бейонсе получила награды в категориях «Лучший альбом» и «Лучший кантри-альбом»

Певица Бейонсе получила награды в категориях «Лучший альбом» и «Лучший кантри-альбом»

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Певица SZA получила награду за «Лучшую R&amp;B-песню»

Певица SZA получила награду за «Лучшую R&B-песню»

Фото: Chris Pizzello / AP

Певица Дайана Росс

Певица Дайана Росс

Фото: Chris Pizzello / AP

Певица Чаппелл Рон

Певица Чаппелл Рон

Фото: Jordan Strauss / Invision / AP

Певица Чаппелл Рон получает награду в категории «Лучший новый исполнитель»

Певица Чаппелл Рон получает награду в категории «Лучший новый исполнитель»

Фото: Chris Pizzello / AP

Певица Алиша Киз получает премию «Грэмми» за глобальное влияние

Певица Алиша Киз получает премию «Грэмми» за глобальное влияние

Фото: Chris Pizzello / AP

Певица Синтия Эриво

Певица Синтия Эриво

Фото: Jordan Strauss / Invision / AP

Певица Майли Сайрус (слева) получила награду в категории «Лучшее кантри-исполнение дуэтом или группой»

Певица Майли Сайрус (слева) получила награду в категории «Лучшее кантри-исполнение дуэтом или группой»

Фото: Jordan Strauss / Invision / AP

Певица Сабрина Карпентер с наградами за «Лучший поп-альбом» и «Лучшее сольное поп-исполнение»

Певица Сабрина Карпентер с наградами за «Лучший поп-альбом» и «Лучшее сольное поп-исполнение»

Фото: Mike Blake / Reuters

Певица Тейлор Свифт была номинирована на «Альбом года» и «Запись года»

Певица Тейлор Свифт была номинирована на «Альбом года» и «Запись года»

Фото: Jordan Strauss / Invision / AP

Певица Сьерра Феррелл с наградами за «Лучшее исполнение в традиционных американских жанрах», «Лучшее исполнение музыки американа», «Лучшая песня в традиционных американских жанрах» и «Лучший американа-альбом»

Певица Сьерра Феррелл с наградами за «Лучшее исполнение в традиционных американских жанрах», «Лучшее исполнение музыки американа», «Лучшая песня в традиционных американских жанрах» и «Лучший американа-альбом»

Фото: Richard Shotwell / Invision / AP

Рэпер Кендрик Ламар с наградами за «Запись года«», «Песня года», «Лучшее рэп-исполнение», «Лучшая рэп-песня», «Лучшее музыкальное видео»

Рэпер Кендрик Ламар с наградами за «Запись года«», «Песня года», «Лучшее рэп-исполнение», «Лучшая рэп-песня», «Лучшее музыкальное видео»

Фото: Mike Blake / Reuters

Певица Doechii с наградой за «Лучший рэп-альбом»

Певица Doechii с наградой за «Лучший рэп-альбом»

Фото: Richard Shotwell / Invision / AP

Певец Джейкоб Коллиер с наградой за «Лучшую инструментальную аранжировку или аранжировку а капелла»

Певец Джейкоб Коллиер с наградой за «Лучшую инструментальную аранжировку или аранжировку а капелла»

Фото: Mike Blake / Reuters

Адам Блэкстоун (слева) и Брэндон Виктор Диксон с наградой за «Лучший музыкальный театральный альбом»

Адам Блэкстоун (слева) и Брэндон Виктор Диксон с наградой за «Лучший музыкальный театральный альбом»

Фото: Richard Shotwell / Invision / AP

Рэпер Канье Уэст и его жена Бьянка Цензори

Рэпер Канье Уэст и его жена Бьянка Цензори

Фото: Jordan Strauss / Invision / AP

Певица и рэпер Cardi B была номинирована на «Лучшее рэп-исполнение»

Певица и рэпер Cardi B была номинирована на «Лучшее рэп-исполнение»

Фото: Jordan Strauss / Invision / AP

Группа Green Day была номинирована на «Лучший рок-альбом»

Группа Green Day была номинирована на «Лучший рок-альбом»

Фото: Jordan Strauss / Invision / AP

Рэпер Ty Dolla Sign

Рэпер Ty Dolla Sign

Фото: Jordan Strauss / Invision / AP

Певица Сабрина Карпентер

Певица Сабрина Карпентер

Фото: Jordan Strauss / Invision / AP

Актер и певец Уилл Смит

Актер и певец Уилл Смит

Фото: Jordan Strauss / Invision / AP

Актриса и певица Уиллоу Смит

Актриса и певица Уиллоу Смит

Фото: Jordan Strauss / Invision / AP

Актер и певец Джейден Смит

Актер и певец Джейден Смит

Фото: Jordan Strauss / Invision / AP

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Певица Сабрина Карпентер

Фото: Chris Pizzello / AP

Певица Charli XCX (в центре) победила в категориях «Лучшая данс-поп-запись», «Лучший танцевальный/электронный альбом» и «Лучшая упаковка записи»

Фото: Chris Pizzello / AP

Певица Жанель Моне

Фото: Chris Pizzello / AP

Певица Шакира получила награду за «Лучший латино-поп-альбом»

Фото: Chris Pizzello / AP

Певица Чаппелл Рон

Фото: Chris Pizzello / AP

Певец Бенсон Бун был номинирован на «Грэмми» как «Лучший новый исполнитель»

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Певица Doechii

Фото: Chris Pizzello / AP

Исполнители Леди Гага и Бруно Марс получили награду за «Лучшее поп-исполнение дуэтом или группой»

Фото: Chris Pizzello / AP

Певица Бейонсе получила награды в категориях «Лучший альбом» и «Лучший кантри-альбом»

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Певица SZA получила награду за «Лучшую R&B-песню»

Фото: Chris Pizzello / AP

Певица Дайана Росс

Фото: Chris Pizzello / AP

Певица Чаппелл Рон

Фото: Jordan Strauss / Invision / AP

Певица Чаппелл Рон получает награду в категории «Лучший новый исполнитель»

Фото: Chris Pizzello / AP

Певица Алиша Киз получает премию «Грэмми» за глобальное влияние

Фото: Chris Pizzello / AP

Певица Синтия Эриво

Фото: Jordan Strauss / Invision / AP

Певица Майли Сайрус (слева) получила награду в категории «Лучшее кантри-исполнение дуэтом или группой»

Фото: Jordan Strauss / Invision / AP

Певица Сабрина Карпентер с наградами за «Лучший поп-альбом» и «Лучшее сольное поп-исполнение»

Фото: Mike Blake / Reuters

Певица Тейлор Свифт была номинирована на «Альбом года» и «Запись года»

Фото: Jordan Strauss / Invision / AP

Певица Сьерра Феррелл с наградами за «Лучшее исполнение в традиционных американских жанрах», «Лучшее исполнение музыки американа», «Лучшая песня в традиционных американских жанрах» и «Лучший американа-альбом»

Фото: Richard Shotwell / Invision / AP

Рэпер Кендрик Ламар с наградами за «Запись года«», «Песня года», «Лучшее рэп-исполнение», «Лучшая рэп-песня», «Лучшее музыкальное видео»

Фото: Mike Blake / Reuters

Певица Doechii с наградой за «Лучший рэп-альбом»

Фото: Richard Shotwell / Invision / AP

Певец Джейкоб Коллиер с наградой за «Лучшую инструментальную аранжировку или аранжировку а капелла»

Фото: Mike Blake / Reuters

Адам Блэкстоун (слева) и Брэндон Виктор Диксон с наградой за «Лучший музыкальный театральный альбом»

Фото: Richard Shotwell / Invision / AP

Рэпер Канье Уэст и его жена Бьянка Цензори

Фото: Jordan Strauss / Invision / AP

Певица и рэпер Cardi B была номинирована на «Лучшее рэп-исполнение»

Фото: Jordan Strauss / Invision / AP

Группа Green Day была номинирована на «Лучший рок-альбом»

Фото: Jordan Strauss / Invision / AP

Рэпер Ty Dolla Sign

Фото: Jordan Strauss / Invision / AP

Певица Сабрина Карпентер

Фото: Jordan Strauss / Invision / AP

Актер и певец Уилл Смит

Фото: Jordan Strauss / Invision / AP

Актриса и певица Уиллоу Смит

Фото: Jordan Strauss / Invision / AP

Актер и певец Джейден Смит

Фото: Jordan Strauss / Invision / AP

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