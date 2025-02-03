Песков назвал удар по интернату в Судже провокацией Украины

Ракетный удар по интернату в Судже является провокацией украинской стороны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Минобороны говорило, что российские средства ПВО зафиксировали пуск ракет по Судже из Сумской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Вы наверняка имели возможность ознакомиться с заявлениями Министерства обороны РФ, нам к этому нечего добавить, это чудовищная провокация киевского режима»,— сказал представитель Кремля во время пресс-колла.

Суджа с августа 2024 года находится под контролем вооруженных сил Украины (ВСУ). Городской интернат был атакован 1 февраля. Российское ведомство и врио губернатора Курской области Александр Хинштейн количество пострадавших не называли. ВСУ отрицают причастность к атаке. Российский омбудсмен Татьяна Москалькова призвала ООН и Совет Европы осудить удар по интернату.