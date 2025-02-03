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Жительницы Оренбуржья осуждены за хищение социальных выплат

Две жительницы Первомайского района признаны виновными в хищении денежных средств при получении социальных выплат, предоставив заведомо ложных сведения. Об этом сообщает пресс-служба Оренбургского областного суда.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

На основании предоставленных подложных сведений сотрудники органов социальной защиты приняли решение оказать государственную социальную помощь на основе социального контракта и перечислили на счет одной из заявительниц денежные средства в размере 200 тыс. руб. При этом условия заключенного социального контракта не были выполнены.

Приговором суда обе обвиняемые признаны виновными в инкриминируемом преступлении, им назначены наказания в виде штрафов 50 тыс. руб. и 40 тыс. руб. соответственно. С них также солидарно в счет возмещения причиненного ущерба взыскано 200 тыс. руб.

Одна из осужденных, не согласившись с решением суда в части гражданского иска, обжаловала приговор в апелляционном порядке. Оренбургский областной суд, проверив материалы дела, посчитал доводы осужденной несостоятельными, оставив ее заявление без удовлетворения

Евгений Чернов

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