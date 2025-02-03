Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Челябинске прошел вечер памяти промышленника Александра Федорова

В Челябинске 1 февраля прошел вечер памяти, посвященный 73-летию со дня рождения известного промышленника и благотворителя Александра Федорова. На мероприятии губернатор Алексей Текслер отметил его вклад в развитие региона.

Алексей Текслер подчеркнул, что многие социальные и культурные проекты, начатые при участии Александра Федорова, продолжают успешно развиваться. Он напомнил о традиции, заложенной господином Федоровым — ежегодное награждение грантами лучших артистов и сотрудников театра оперы и балета имени Михаила Глинки. Александр Федоров был инициатором создания попечительского совета театра. В этом году 13 работников получили награды.

«Александр Федоров сделал невероятный прорыв в развитии металлургии. Благодаря ему появился бренд "белая металлургия", и Челябинский трубопрокатный завод стал лидером не только в нашей стране, но и в мире. Он много занимался благотворительностью, задал эту моду в Челябинской области», — отметил Алексей Текслер.

Александр Федоров родился в городе Камень-на-Оби Алтайского края. В 1975 году окончил факультет «Двигатели, приборы и автоматы» Челябинского политехнического института. С 1976 года работал на ЧТПЗ: прошел путь от слесаря до генерального директора. Долгое время возглавлял совет директоров группы ЧТПЗ. В течение пяти созывов — с 1996 года по 2020-й — господин Федоров был депутатом законодательного собрания Челябинской области. Александр Федоров занимал пост первого вице-президента Челябинского отделения Союза промышленников и предпринимателей. Он умер 24 января 2021 года.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...