В Челябинске прошел вечер памяти промышленника Александра Федорова

В Челябинске 1 февраля прошел вечер памяти, посвященный 73-летию со дня рождения известного промышленника и благотворителя Александра Федорова. На мероприятии губернатор Алексей Текслер отметил его вклад в развитие региона.

Алексей Текслер подчеркнул, что многие социальные и культурные проекты, начатые при участии Александра Федорова, продолжают успешно развиваться. Он напомнил о традиции, заложенной господином Федоровым — ежегодное награждение грантами лучших артистов и сотрудников театра оперы и балета имени Михаила Глинки. Александр Федоров был инициатором создания попечительского совета театра. В этом году 13 работников получили награды.

«Александр Федоров сделал невероятный прорыв в развитии металлургии. Благодаря ему появился бренд "белая металлургия", и Челябинский трубопрокатный завод стал лидером не только в нашей стране, но и в мире. Он много занимался благотворительностью, задал эту моду в Челябинской области», — отметил Алексей Текслер.

Александр Федоров родился в городе Камень-на-Оби Алтайского края. В 1975 году окончил факультет «Двигатели, приборы и автоматы» Челябинского политехнического института. С 1976 года работал на ЧТПЗ: прошел путь от слесаря до генерального директора. Долгое время возглавлял совет директоров группы ЧТПЗ. В течение пяти созывов — с 1996 года по 2020-й — господин Федоров был депутатом законодательного собрания Челябинской области. Александр Федоров занимал пост первого вице-президента Челябинского отделения Союза промышленников и предпринимателей. Он умер 24 января 2021 года.