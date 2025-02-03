Ученики спортшколы «Ак Барс» победили на всероссийском турнире по борьбе корэш

Воспитанники спортивной школы единоборств «Ак Барс» в Казани Ильдус Камалов, Айнур Нургалиев и Ильгизар Галимуллин завоевали золотые медали на всероссийском соревновании по поясной борьбе корэш. Об этом сообщает комитет физической культуры и спорта Казани.

Еще одна ученица казанской школы «Ак Барса» Диляра Латыпова взяла серебро.

Всероссийские соревнования памяти заслуженных тренеров России прошли в Елабуге. Участие в турнире приняли более 300 спортсменов из разных регионов страны и из Казахстана.

Дарья Сайфиева