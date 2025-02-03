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В сочинском аэропорту заступили на дежурство новые автомобили

В Международном аэропорту Сочи прошли испытания новых пожарных автомобилей, закупленных в декабре 2024 года. Два спецавтомобиля аварийно-спасательной службы успешно прошли тестирование и заступили на дежурство. Их технические характеристики — двигатель мощностью более 500 л. с. и автоматическая коробка передач — позволяют оперативно развертывать подразделение в любой точке взлетно-посадочной полосы, отметили в пресс-службе воздушной гавани.

Фото: пресс-служба аэропорта Сочи

Фото: пресс-служба аэропорта Сочи

Испытания проходили в ходе тренировки с имитацией аварийной посадки Boeing-737-800 с 140 пассажирами и шестью членами экипажа на борту. По сценарию командир воздушного судна сообщил о невыходе левой стойки шасси и запросил покрытие полосы слоем пены. Этот метод применяется для предотвращения возгорания при посадке с неисправными стойками шасси и снижения риска повреждений конструкции самолета.

Согласно авиационным правилам, параметры пенной полосы зависят от типа воздушного судна. Решение о ее нанесении принимает командир экипажа. В учениях участвовали четыре смены сотрудников аэропорта, в каждой — 27 человек и пять единиц спецтехники. Длительность тренировки составила 60 минут, после чего проведен разбор взаимодействия служб.

Вячеслав Рыжков

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