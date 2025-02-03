В Ярославле выставили на продажу недостроенный отель на Фрунзе

В Ярославле выставили на продажу недостроенное здание гостиницы на пересечении проспекта Фрунзе и Суздальского шоссе. Аукцион объявлен на «ГИС. Торги».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГИС. Торги Фото: ГИС. Торги

Начальная стоимость объекта определена в 200,4 млн руб. Готовность здания составляет 83%, а его общая площадь — 3,5 тыс. кв.м. Продавцом выступает МКУ «Агентство по аренде земельных участков, организации торгов и приватизации муниципального жилищного фонда» Ярославля. Земельный участок предназначен для строительства гостинично-развлекательного комплекса в составе гостиницы на 250 номеров, ресторана на 80 мест, конференцзала, оздоровительного и развлекательного центров, а также подземной автостоянки. Торги проведут 12 марта.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что гостиницу строили к 1000-летию Ярославля, но работы так и не были завершены. В 2020 году арбитражный суд по иску мэрии изъял объект у застройщика ООО «РЕСО Гостиничные инвестиции». Здание купило ООО «Форт Авто». Однако в декабре 2024 года суд удовлетворил иск мэрии об изъятии здания с целью дальнейшей продажи и у этого собственника.

Алла Чижова