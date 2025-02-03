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В Челябинске спрос на IT-услуги за год вырос в четыре раза

В 2024 году интерес жителей Челябинска к IT-услугам увеличился на 296% по сравнению с 2023 годом. Особенно пользовалась спросом разработка программного обеспечения под ключ — ее приобретали на 360% чаще, сообщают «Авито Услуги».

Обычно создание ПО заказывали субъекты малого и среднего предпринимательства, ориентированного на выход в e-commerce. В три раза вырос спрос на разработку различных программ на языке программирования Java — от мобильных приложений до больших корпоративных систем.

Проявляли интерес челябинцы и к обучению IT-специальностям. В целом в 2024 году спрос на преподавателей IT-технологий вырос на 65% за год. При этом сами специалисты стали предлагать свои услуги на 71% чаще. Как отмечают в пресс-службе платформы, увеличение популярности сферы информационных технологий связано с доступностью обучения новым навыкам, стабильным спросом со стороны работодателей и привлекательными условиями труда.

Виталина Ярховска

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