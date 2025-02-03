Сочинская компания построит мост через реку Туманная для связи РФ с КНДР

Правительство России выбрало сочинское ООО «ТоннельЮжСтрой» для проектирования и строительства автомобильного моста через реку Туманная, который свяжет РФ с Северной Кореей. Согласно распоряжению премьер-министра Михаила Мишустина, компания должна завершить проект до 31 декабря 2026 года, сообщает «Интерфакс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Согласно официальному документу, опубликованному на интернет-портале правовой информации, «ТоннельЮжСтрой» будет единственным подрядчиком для ФКУ «Межрегиональная дирекция по дорожному строительству в Дальневосточном регионе» в 2025-2026 годах. Компания сможет привлечь субподрядчиков, но должна лично выполнить не менее 60% объема работ.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «ТоннельЮжСтрой», зарегистрированное в Сочи в 2014 году, специализируется на строительстве мостов и тоннелей. Руководитель компании — Сергей Соболев, бенефициар — Евгений Бирюков. За 2023 год компания получила убыток в размере 52,5 млн руб. при выручке 10,7 млн руб.

Строительство моста инициировали после подписания соглашения в июне 2024 года во время визита президента России Владимира Путина в КНДР.

Нурий Бзасежев