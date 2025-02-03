Гострудинспекция установила причину гибели монтажника в Салавате

Гострудинспекция в Башкирии завершила расследование несчастного случая, в результате которого скончался 43-летний монтажник систем вентиляции и кондиционирования ООО «Климат сервис», сообщает пресс-служба ведомства.

14 ноября 2024 года сотрудники компании на территории производственной площадки ООО «Ремэнергомонтаж» в Салавате осматривали вентилятор системы дымоудаления для последующего ремонта. Во время работы монтажник упал с лестницы-стремянки с высоты около 1,5 м на спину, ударившись головой. Пострадавший был госпитализирован в городскую больницу, где 16 ноября скончался. Судебно-медицинская экспертиза показала, что пострадавший получил перелом основания черепа.

Расследование установило, что во время работы на монтажнике не было каски. «К смертельному несчастному привели неудовлетворительная организация производства работ, в том числе необеспечение контроля за ходом их выполнения и соблюдением трудовой дисциплины, а также недостатки в подготовке работников по охране труда — пострадавшему не был проведен вводный инструктаж»,— прокомментировала руководитель Гострудинспекции Татьяна Астрелина.

Материалы расследования переданы в следственные органы.

ООО «Климат сервис», по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в Салавате в августе 2017 года. Владелец — Надежда Дворникова. Выручка ООО в 2023 году составила 117 млн руб., чистая прибыль — 25 тыс. руб.

Майя Иванова