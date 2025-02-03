Застройщика в Тюмени обязали выплатить компенсацию за срыв срока сдачи дома

Калининский районный суд Тюмени взыскал с застройщика «Клевер Строй» около 110 тыс. руб. за срыв срока сдачи дома, сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области. Истец требовала взыскать неустойку, убытки, моральную компенсацию и штрафы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Суд установил, что в марте 2023 года между сторонами был заключен договор об участии в долевом строительства. Согласно его условиям, компания обязалась передать двухкомнатную квартиру до конца декабря 2023 года за 6,48 млн руб. Истец своевременно оплатила все суммы, но квартира была передана лишь 18 марта 2024 года. Истец понесла расходы на аренду жилья и коммунальные услуги из-за задержки передачи квартиры. В апреле претензия к ответчику осталась без удовлетворения.

Суд частично удовлетворил требования истца, взыскав с ООО «Клевер Строй» почти 69 тыс. руб. убытков, 10 тыс. руб. моральной компенсации, судебные расходы на представителя в размере 25 тыс. руб. и другие издержки. В остальной части иска суд отказал.

Ранее после вмешательства прокуратуры Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра) застройщика обязали выдать 37 дольщикам недостроенного дома в Нефтюганске жилье в других его домах.

Ирина Пичурина