В Снежинске возбуждено уголовное дело после некачественного ремонта стадиона

Следственные органы Челябинской области возбудили уголовное дело по факту превышения полномочий при исполнении контракта на ремонт подтрибунных помещений на стадионе в Снежинске. Заказчик — муниципальное казенное учреждение «Служба заказчика по строительству и ремонту», оплатил некачественно выполненную работу, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Надзорное ведомство провело проверку после жалобы жителя Снежинска на плохое состояние подтрибунных помещений на футбольном стадионе имени Юрия Гагарина. Установлено, что 13 марта 2023 года МКУ заключило контракт на ремонт этих помещений с компанией «Энергоинжиниринг». Стоимость составила 31,5 млн руб.

В декабре того же года контракт был расторгнут из-за замечаний к подрядчику. Несмотря на это, заказчик заплатил компании 8,5 млн руб. за фактически невыполненные работы, сообщает прокуратура. Кроме того, заказчик не предъявил и не потребовал от подрядчика устранить выявленные недостатки в рамках гарантийного срока.

Прокурор после проверки внес представление главе Снежинска, по результатам рассмотрения которого два сотрудника МКУ «Служба заказчика по строительству и ремонту» привлечены к дисциплинарной ответственности. По материалам прокурорской проверки следственный отдел по Касли СУ СК России по Челябинской области возбудил уголовное дело.