Мошенники стали воровать данные татарстанцев под предлогом голосования в конкурсах

Татарстанцам в мессенджерах стали поступать просьбы проголосовать в онлайн-конкурсе со ссылками, через которые неизвестные могут украсть все данные их учетных записей в интернете. Об этом сообщила пресс-служба МВД Татарстана.

Мошенники массово рассылают пользователям сообщение с текстом: «Проголосуй за мою племянницу, пожалуйста!». В МВД Татарстана рассказали, что с подобным заявлением в отдел полиции обратилась жительница Чистополя. Ее дочери прислали такое сообщение с просьбой проголосовать за фотографии родственницы.

После того как девочка перешла по прикрепленной ссылке, неизвестные вошли в учетную запись ее телефона и перевели на свой счет 44 тыс. руб. через онлайн-банк.

Татарстанцев просят не переходить по ссылкам в мессенджерах от незнакомцев, а если такие сообщения поступают от приятелей — связаться с ними по телефону и разобраться в ситуации.

31 января мошенники похитили у пенсионерки из Чистополя 860 тыс. руб., притворившись сотрудниками Росфинмониторинга и ФСБ.

Дарья Сайфиева