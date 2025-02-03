Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Бастрыкину доложат о ходе расследования нападения на женщину с ребенком в Казани

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК по Татарстану Владимиру Липскому доложить о ходе расследования уголовного дела, возбужденного после нападения водителя на женщину с ребенком в Казани. Информация об этом опубликована в Telegram-канале ведомства.

Бастрыкину доложат о ходе расследования нападения на женщину с ребенком в Казани

Бастрыкину доложат о ходе расследования нападения на женщину с ребенком в Казани

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Бастрыкину доложат о ходе расследования нападения на женщину с ребенком в Казани

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По данным следствия, инцидент произошел, когда водитель не пропустил пешеходов на переходе и затем избил женщину. Уголовное дело возбуждено по статье 213 УК РФ (хулиганство).

Александр Бастрыкин также поручил руководителю предоставить доклад по информации о халатности сотрудников полиции в Татарстане. По данным ведомства, в социальных сетях опубликовали информацию о том, что мужчина, приехавший из другого города в Казань, преследовал двух девушек, но сотрудники полиции надлежащим образом на сообщение о данном инциденте не отреагировали.

Влас Северин

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...