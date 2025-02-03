Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК по Татарстану Владимиру Липскому доложить о ходе расследования уголовного дела, возбужденного после нападения водителя на женщину с ребенком в Казани. Информация об этом опубликована в Telegram-канале ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бастрыкину доложат о ходе расследования нападения на женщину с ребенком в Казани

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Бастрыкину доложат о ходе расследования нападения на женщину с ребенком в Казани

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По данным следствия, инцидент произошел, когда водитель не пропустил пешеходов на переходе и затем избил женщину. Уголовное дело возбуждено по статье 213 УК РФ (хулиганство).

Александр Бастрыкин также поручил руководителю предоставить доклад по информации о халатности сотрудников полиции в Татарстане. По данным ведомства, в социальных сетях опубликовали информацию о том, что мужчина, приехавший из другого города в Казань, преследовал двух девушек, но сотрудники полиции надлежащим образом на сообщение о данном инциденте не отреагировали.

Влас Северин