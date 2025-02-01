Бастрыкину доложат о халатности сотрудников полиции в Татарстане

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Татарстану Валерию Липскому предоставить доклад по информации о халатности сотрудников полиции в Татарстане. Об этом сообщает пресс-служба СК России.

По данным ведомства, в социальных сетях появилась информация о том, что в Казани приезжий мужчина преследовал двух девушек. При этом отмечалось ненадлежащее реагирование сотрудников полиции на сообщение о случившемся.

По данному факту следователи проводят процессуальную проверку по признакам преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ (халатность).

Артём Дергунов