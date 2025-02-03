Сергей Галицкий потерял 11 позиций в рейтинге Bloomberg

Основатель торговой сети «Магнит» и владелец ФК «Краснодар» Сергей Галицкий опустился на 11 позиций в обновленном рейтинге миллиардеров, заняв 471-е место. В середине января предприниматель находился на 460-й строчке в списке Bloomberg топ-500 богатейших людей мира. Сведения об этом опубликованы на сайте агентства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ФК «Краснодар» Фото: Пресс-служба ФК «Краснодар»

Состояние кубанского бизнесмена оценивается в $6,77 млрд. С начала 2025 года Сергей Галицкий заработал около $235 млн.

Первое место в списке миллиардеров занимает Илон Маск. Состояние генерального директора компании SpaceX составляет около $433 млрд.

Среди российских предпринимателей лидирует глава «Норильского никеля» Владимир Потанин, расположившийся на 59-й строчке с капиталом $30,3 млрд.

Рейтинг Bloomberg составляется на основе стоимости акций компаний, принадлежащих миллиардерам.

Нурий Бзасежев